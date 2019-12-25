Волейболиста "Зенита" Антуана Бризара сняли с рейса по пути в Петербург

Спортсмен ехал в Россию из Парижа через Анталью.

Связующий волейбольного "Зенита" Антуан Бризар не смог доехать до своей команды в Петербурге: спортсмен не смог сесть на один из самолетов до Северной столицы.

Как сообщило издание "Спорт-Экспресс", 26-летний француз направлялся в Россию из Парижа через Анталью, однако в Турции мужчину не пустила на борт сотрудница авиакомпании. Отмечается, что женщина без объяснения причин не дала французу улететь в Петербург, хотя Бризар есть в списке лиц, считающихся специалистами в области спорта. Подобные списки позволяют легионерам спортивных клубов заезжать на территорию России.

К клубу Бризар присоединился в минувшем апреле, первая тренировка клуба должна была состояться 13 августа. Руководство клуба пытается вернуть игрока из Антальи в команду.

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