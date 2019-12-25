Федун передумал снимать "Спартак" с чемпионата России

Он отметил, что клуб выступает за честный футбол.

Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передумал снимать команду с чемпионата России. При этом он отметил, что на протяжении сезона клуб продолжит реагировать на несправедливое судейство.

Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. Леонид Федун, владелец ФК "Спартак"

Он отметил, что клуб выступает за честный футбол.

Ранее мы писали, что Федун заявил о намерении снять "Спартак" с чемпионата России. После президент РФС Дюков уговорил его не снимать "Спартак" с турнира.