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Федун передумал снимать "Спартак" с чемпионата России
Сегодня, 13:38
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matveyvn

Федун передумал снимать "Спартак" с чемпионата России

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Он отметил, что клуб выступает за честный футбол.

Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передумал снимать команду с чемпионата России. При этом он отметил, что на протяжении сезона клуб продолжит реагировать на несправедливое судейство.

Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле.

Леонид Федун, владелец ФК "Спартак"

Он отметил, что клуб выступает за честный футбол.

Ранее мы писали, что Федун заявил о намерении снять "Спартак" с чемпионата России. После президент РФС Дюков уговорил его не снимать "Спартак" с турнира.

Теги: леонид федун, рпл, спартак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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