Он также назвал чемпионат России клоунадой.

Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил о намерении снять "Спартак" с чемпионата России. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Леонид Федун, владелец ФК "Спартак"

Он также назвал чемпионат России клоунадой и добавил, что не хочет в ней участвовать.

Федун высказался после того, как "Спартак" в первом туре РПЛ сыграл в ничью с ФК "Сочи". Арбитр назначив в ворота московской команды два спорных пенальти, что и вызвало бурную реакцию Федуна.

Отметим, что позже РФС признал решение арбитра ошибкой и отстранил его от работы.

Ранее мы писали, что Кокорин "отжал" у Мирзова девятый номер в "Спартаке".