Раскрыта тайна девятого номера Кокорина в "Спартаке"

Футболист отобрал у своего одноклубника шорты и тем самым заполучил желанный номер.

Бывший футболист "Зенита" Александр Кокорин на одной из первых тренировок в составе "Спартака" пошел на хитрость, чтобы заполучить желанный девятый номер. Футболист отобрал шорты у своего одноклубника Резиуана Мирзова. Об этом сообщил Георгий Джикия на видеозаписи, опубликованной в Twitter-аккаунте московской команды.

"Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в "Спартаке", - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Мирзов играл в "Спартаке" под девятым номером. Однако когда пришел Кокорин, этот номер отдали ему.

Александр Кокорин играл за "Зенит" с 2016 года. Минувший сезон он провел в аренде у "Сочи". В 10 матчах футболист забил 7 голов и сделал две результативных передачи.

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Видео: Twitter / ФК "Спартак-Москва"