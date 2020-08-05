Раскрыта тайна девятого номера Кокорина в "Спартаке"

Бывший футболист "Зенита" Александр Кокорин на одной из первых тренировок в составе "Спартака" пошел на хитрость, чтобы заполучить желанный девятый номер. Футболист отобрал шорты у своего одноклубника Резиуана Мирзова. Об этом сообщил Георгий Джикия на видеозаписи, опубликованной в Twitter-аккаунте московской команды.
"Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в "Спартаке", - говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Мирзов играл в "Спартаке" под девятым номером. Однако когда пришел Кокорин, этот номер отдали ему.
Александр Кокорин играл за "Зенит" с 2016 года. Минувший сезон он провел в аренде у "Сочи". В 10 матчах футболист забил 7 голов и сделал две результативных передачи.
Ранее мы писали, что первый матч Ловрена за "Зенит" пройдет 7 августа.
Видео: Twitter / ФК "Спартак-Москва"
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