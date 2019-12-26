Волейболист Алексей Спиридонов поддержал Валентину Терешкову

Волейболист уфимского "Урала" Алексей Спиридонов рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс" о том, как он относится к предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой обнулить сроки президентских полномочий. В сети появилось много негативных и оскорбительных комментариев в ее адрес.

"Понимаю, что обнуление президентских сроков не нравится. Но дело не в этом. Терешкову нужно уважать, как минимум, за то, что она - герой России. Согласен ли я с ее предложением? Тут двоякое мнение. Я вижу, что происходит в России и как большинство людей на это реагируют. Но многие сидят на месте и вообще ничего не делают. При этом сами считают, что во всем виновата власть. А я так не думаю. Если ты индюк по жизни, то не имеет значения, кто президент. Тебе уже ничего не поможет. Нужно начинать с себя" - сказал Спиридонов.

Напомним, волейболист Алексей Спиридонов известен своим эпатажным поведением. Он неоднократно вступал в конфликты с известными спортсменами. В декабре 2019 года Спиридонов устроил драку на детском теннисном турнире, где играла его дочь.

Ранее стало известно, что футбольный клуб "Арсенал" из Тулы был оштрафован на 50 тысяч рублей за баннер про Валентину Терешкову.

Фото: VK / @volleyufa