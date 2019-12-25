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Вокзальные комплексы Петербурга обслужили 11,3 млн пассажиров за 4 месяца 2025 года
Сегодня, 15:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вокзальные комплексы Петербурга обслужили 11,3 млн пассажиров за 4 месяца 2025 года

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Лидером по пассажиропотоку за январь-апреля 2025 года стал Московский вокзал – 3,7 млн человек.

Вокзальные комплексы Санкт-Петербурга обслужили 11,3 млн пассажиров за четыре месяца 2025 года. Об это сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

За январь-апрель 2025 года услугами вокзальных комплексов Северной столицы воспользовались около 11,3 млн пассажиров: более 3,2 млн пассажиров дальнего следования и более 8 млн пассажиров пригородного сообщения.

Лидером по пассажиропотоку за январь-апреля 2025 года стал Московский вокзал – 3,7 млн человек.

Далее расположились:

– Балтийский вокзал – 2,8 млн человек;

– Финляндский вокзал – 2,5 млн человек;

– Витебский вокзал – 1,5 млн человек;

– Ладожский вокзал – 727 тыс. человек.

Стоянки у Московского и Ладожского вокзалов обслужили свыше 130,5 тыс. авто за этот же период. 

Фото: Piter.tv

Теги: вокзалы, ожд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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