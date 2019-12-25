Вокзальные комплексы Петербурга обслужили 11,3 млн пассажиров за 4 месяца 2025 года

Вокзальные комплексы Санкт-Петербурга обслужили 11,3 млн пассажиров за четыре месяца 2025 года. Об это сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
За январь-апрель 2025 года услугами вокзальных комплексов Северной столицы воспользовались около 11,3 млн пассажиров: более 3,2 млн пассажиров дальнего следования и более 8 млн пассажиров пригородного сообщения.
Лидером по пассажиропотоку за январь-апреля 2025 года стал Московский вокзал – 3,7 млн человек.
Далее расположились:
– Балтийский вокзал – 2,8 млн человек;
– Финляндский вокзал – 2,5 млн человек;
– Витебский вокзал – 1,5 млн человек;
– Ладожский вокзал – 727 тыс. человек.
Стоянки у Московского и Ладожского вокзалов обслужили свыше 130,5 тыс. авто за этот же период.
Фото: Piter.tv
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