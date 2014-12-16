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Петербургские вокзалы очистили от 6,4 тысячи кубометров снега
Сегодня, 10:48
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Петербургские вокзалы очистили от 6,4 тысячи кубометров снега

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Таким количеством снега вокзалы засыпало в феврале.

В минувшем феврале с главных вокзалов Петербурга убрали и вывезли порядка 6,4 тысячи кубометров снега. Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, всего с основных вокзалов полигона ОЖД в последнем месяце зимы убрали свыше 11,4 тысячи кубометров снега.

Отмечается, что ежесуточная очистка при необходимости проводится и на 1829 пригородных пассажирских платформах. Железнодорожники следят за прогнозом погоды, чтобы своевременно и качественно убирать выпавший снег.

Ранее мы писали, что на мартовские праздники до Выборга запустят дополнительные "Ласточки".

Фото: Piter.TV

Теги: вокзал, ожд, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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