Вокзал станции "Горская" намерены признать памятником

Изначально объект 1894 года постройки служил остановочным пунктом Сестрорецкой ветки Николаевской железной дороги в посёлке Лисий Нос.

Вокзал ж/д станции Горская, построенный в 1894 году, включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом информирует пресс-служба КГИОП.

Изначально объект служил остановочным пунктом Сестрорецкой ветки Николаевской железной дороги в посёлке Лисий Нос. Сейчас он стал частью Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Курортном районе. Новый статус объекту порекомендовала присвоить Комиссия по установлению историко-культурной ценности.

Распоряжение о включении вокзала в перечень культурных объектов проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее мы сообщили о том, что КГИОП отказался включать Нарвскую заставу и ЛДМ в перечень объектов культурного наследия.

Фото: КГИОП