Вокзал станции "Горская" намерены признать памятником

Вокзал ж/д станции Горская, построенный в 1894 году, включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом информирует пресс-служба КГИОП.
Изначально объект служил остановочным пунктом Сестрорецкой ветки Николаевской железной дороги в посёлке Лисий Нос. Сейчас он стал частью Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Курортном районе. Новый статус объекту порекомендовала присвоить Комиссия по установлению историко-культурной ценности.
Распоряжение о включении вокзала в перечень культурных объектов проходит антикоррупционную экспертизу.
Ранее мы сообщили о том, что КГИОП отказался включать Нарвскую заставу и ЛДМ в перечень объектов культурного наследия.
Фото: КГИОП
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