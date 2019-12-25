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КГИОП отказался включать Нарвскую заставу и ЛДМ в перечень объектов культурного наследия
Сегодня, 10:22
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КГИОП отказался включать Нарвскую заставу и ЛДМ в перечень объектов культурного наследия

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Судя по документам, ведомство не признаёт историко-культурную ценность перечисленных объектов.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга отказался включать 3 здания и ансамблевую застройку в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие распоряжение размещены в разделе антикоррупционной экспертизы. 

Речь идёт о непризнании памятниками "Ленинградского дворца молодёжи" (ЛДМ) и "Ансамблевой застройки западной части района Нарвской заставы 1930-50-х гг.", которая включает объекты на Промышленной, Баррикадной, Новоовсянниковской, Турбинной улицах, а также улицах Косинова и Гладкова. Кроме того, в перечень не включили "Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины" и "Здание научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии вооружённых сил Российской федерации". 

Судя по документам, ведомство не признаёт историко-культурную ценность перечисленных объектов. Ещё в мае текущего года со стороны Совета по сохранению культурного наследия при правительстве поступила рекомендация не вносить их в список. При этом за признание зданий и ансамбля памятниками активно выступал Совет по сохранению исторического наследия, который провёл собственную экспертизу. 

Ранее мы сообщили о том, что дом на улице Пестеля, в котором жил Самуил Маршак, признан объектом культурного наследия.

Фото: Citywalls.ru

Теги: кгиоп, объекты культурного наследия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Гогуев Виталий
Сегодня 11:26

То, что строят сейчас, уродуя город, никогда не войдёт в культурное наследие. Так лучше и не строить, подумайте о потомках, а не о сиюмиутном желании набить карманы.

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