КГИОП отказался включать Нарвскую заставу и ЛДМ в перечень объектов культурного наследия

Судя по документам, ведомство не признаёт историко-культурную ценность перечисленных объектов.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга отказался включать 3 здания и ансамблевую застройку в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие распоряжение размещены в разделе антикоррупционной экспертизы.

Речь идёт о непризнании памятниками "Ленинградского дворца молодёжи" (ЛДМ) и "Ансамблевой застройки западной части района Нарвской заставы 1930-50-х гг.", которая включает объекты на Промышленной, Баррикадной, Новоовсянниковской, Турбинной улицах, а также улицах Косинова и Гладкова. Кроме того, в перечень не включили "Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины" и "Здание научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии вооружённых сил Российской федерации".

Судя по документам, ведомство не признаёт историко-культурную ценность перечисленных объектов. Ещё в мае текущего года со стороны Совета по сохранению культурного наследия при правительстве поступила рекомендация не вносить их в список. При этом за признание зданий и ансамбля памятниками активно выступал Совет по сохранению исторического наследия, который провёл собственную экспертизу.

Ранее мы сообщили о том, что дом на улице Пестеля, в котором жил Самуил Маршак, признан объектом культурного наследия.

Фото: Citywalls.ru