Вокзал на станции Бородинское будет признан объектом культурного наследия

В перечень включат ряд железнодорожных построек Выборгского района.

В 2020 году комитет Культуры Ленинградской области продолжит работу по определению объектов культурного наследия по железнодорожной ветке Выборг - Сортавала - Йоэнсуу. В частности, в список приоритетных построек войдет станция Бородинское. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

На территории железнодорожной станции сохранились печи XIX века. Первоначально здание было построено К. Нюландером, а позже, в 1900-е годы, перестроено по проекту Б. Гранхольма.

Отметим, что в прошлом году в перечень выявленных объектов культурного наследия вошел ещё один вокзал Выборгского района – на станции Гвардейское.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_news