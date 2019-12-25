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Вокзал на станции Бородинское будет признан объектом культурного наследия
Сегодня, 9:00
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lizapoluda

Вокзал на станции Бородинское будет признан объектом культурного наследия

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В перечень включат ряд железнодорожных построек Выборгского района.

В 2020 году комитет Культуры Ленинградской области продолжит работу по определению объектов культурного наследия по железнодорожной ветке Выборг - Сортавала - Йоэнсуу. В частности, в список приоритетных построек войдет станция Бородинское. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".

На территории железнодорожной станции сохранились печи XIX века. Первоначально здание было построено  К. Нюландером, а позже, в 1900-е годы, перестроено по проекту Б. Гранхольма.

Отметим, что в прошлом году в перечень выявленных объектов культурного наследия вошел ещё один вокзал Выборгского района – на станции Гвардейское. 

Ранее мы рассказали о том, что в парке "Монрепо" обустраивают топиарный сад.

Фото: ВКонтакте / vyborg_news

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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