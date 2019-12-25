Вокруг озер в деревне Лопухинка продолжат экологическую тропу

На создание маршрута выделят более 700 тысяч рублей.

На территории природного комплекса "Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка" в Ломоносовском районе появится экологическая тропа. Об этом сообщает Управление лесами Ленинградской области.

Уже объявлен электронный аукцион на создание проекта. Первоначальная цена контракта оценивается в 730 тысяч рублей. Эту сумму предоставят из областной казны в рамках программы "Охрана окружающей среды".

Экологическую зону оборудуют мостами, лестницами и смотровыми площадками. Для удобства по всей территории установят указатели.

Завершение работ ожидается в начале сентября 2020 года.

Отметим, что источники и озера деревни Лопухинка признаны одним из 14 особо охраняемых памятников природы в 47-ом регионе.

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Фото: Pixabay