Биологи объяснили, почему природа "очистилась" и животные вышли на улицы Петербурга

Мы спросили у биологов, как животные переживают человеческую самоизоляцию, а также к каким последствиям это может привести.

Природа Петербурга "очистилась" во время карантина: животные вышли на улицы. Все чаще в городе начали замечать бобров, лис, медведей и даже летучих мышей. Кроме того, в области заметили редкого розового пеликана, стаи лебедей и гусей.

Фактор беспокойства под названием "человек" минимизирован. Мы самоизолировались, я считаю, что природа вздохнула. В этом году во время весенней миграции птиц наблюдались огромные скопления в том числе краснокнижного тундрового лебедя на Финском заливе и на внутренних озерах нашей области, на Ладоге. Павел Глазков, кандидат биологических наук, автор блога "Каждой твари по паре"

Однако биологи предупреждают, что последствия коронавируса могут негативно отразиться на животных.

Предстоящий экономический кризис, скорее всего, приведет к увеличению браконьерства. Люди, которые лишились работы, которым не на что кормить детей, они не думают о сохранении природы, у них совершенно другие приоритеты. Сергей Петров, младший научный сотрудник Зоологического института РАН

По словам экспертов, после карантина животные вернутся к привычному образу жизни. О последствиях вируса для природы можно будет судить после проведения научных исследований.

Видео: Piter.TV