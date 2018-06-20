Вокалистку Serebro госпитализировали после концерта

Девушке стало плохо во время представления.

Новая вокалистка российской поп-группы Serebro Ирина Титова была госпитализирована после концерта. Об этом сообщает портал StarHit.

По информации СМИ девушке стало плохо во время представления. Врачи диагностировали у нее высокую температуру и предположили, что певица заболела ангиной. В настоящее время Титова находится в больнице. Подробности о её состоянии пока не уточняются.

Группу " Serebro" создал в 2006 году продюсер Максим Фадеев. Тогда в коллективе участвовали Елена Темникова, Ольга Серябкина, Марина Лизоркина. С момента образования состав группы неоднократно менялся. Ирина Титова вместе с Марианной Кочуровой и Елизаветой Корниловой. Ранее Ирина Титова профессионально занималась волейболом и водными видами спорта.

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Фото: instagram/ri.ri.serebro