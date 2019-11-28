Максим Фадеев назвал воспоминания о Serebro "мерзкими"

Так он отреагировал на просьбу вернуть группу.

Российский продюсер Максим Фадеев назвал воспоминания о группе Serebro болезненными и мерзкими. Об этом он написал в своем Instagram.

Продюсер опубликовал в своем блоге видео с композицией певицы Маши Вебер "На ветру".

В комментариях одна из подписчиц попросила вернуть его группу "Серебро". На что Фадеев ответил, что будет что-то другое, потому что воспоминания об этой группе для него самые мерзкие и болезненные.

Ранее Фадеев представил публике нового артиста лейбла.

Фото и видео: Instagram / fadeevmaxim