Серябкина рассказала о драке с Темниковой

"Она подходит ко мне близко, начинает резко бить меня по почкам, по печени, больно", - вспомнила артистка.

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина (ныне MOLLY) рассказала в шоу "Алена, блин!", как подралась в лифте с Еленой Темниковой.

По словам певицы, конфликт произошел сразу после одного из концертов. Как только двери лифта закрылись, Темникова подошла к Серябкиной близко и начала ее бить "по почкам, по печени, больно".

MOLLY призналась, что не хотела ей отвечать, так как считает себя физически сильнее и боялась попасть под уголовную статью. После того, как Темникова в нее плюнула, Ольга укусила ее за подбородок.

"Я никогда с женщинами до этого не дралась в принципе. Правда, это был треш", — призналась Серябкина. Артистка добавила, что после инцидента сразу же позвонила продюсеру Максиму Фадееву и рассказала о случившемся.

Летом этого года в СМИ появились слухи о том, что у бывших солисток Serebro Ольги Серябкиной и Еленой Темниковой был роман. Темникова назвала эту информацию "плохо срежиссированной выдумкой".

Ранее Фадеев заявил о расторжении контрактов со всеми артистами.

Фото: Instagram / olga.seryabkina, lenatemnikovaofficial