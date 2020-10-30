Певица Ольга Серябкина стала мамой

В своём блоге Ольга опубликовала фото с новорождённым сыном, который появился на свет 20 ноября.

Российская певица, бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина впервые стала мамой. О рождении малыша она сообщила в своем Instagram.

В своём блоге Ольга опубликовала фото с новорождённым сыном, который появился на свет 20 ноября. Мальчика назвали Лукой. Это первый ребёнок в семье 36-летней артистки и её мужа, бизнесмена Георгия Начкебия.

Ольга Серябкина в сентябре рассказала о своей беременности, которая по её словам, была запланированной. В сентябре прошлого года Ольга Серябкина тайно вышла замуж.

Фото: Instagram / @seryabkina