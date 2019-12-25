Церемония прошла в узком кругу в небольшом городе недалеко от Вены.

Российская поп-певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Об этом она рассказала в Instagram и посоветовала своим поклонникам читать подробности в журнале Vogue.

Подготовку артистка держала в строжайшей тайне, так как "не хотела создавать вокруг этого шумиху".

Фамилию своего супруга девушка не называет, объясняя это тем, что он немедийная личность. Известно, что ему 32 года, он бизнесмен занимается различными проектами, начиная от шоу-бизнеса и заканчивая нейросетями.

Церемония прошла в узком кругу в небольшом городе недалеко от Вены. Австрию молодожены выбрали неслучайно — Георгий родился в Вене и прожил там более десяти лет.

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Фото: Instagram/ seryabkina