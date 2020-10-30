Кети Топурия подтвердила беременность в новом клипе

Несмотря на то, что певица носила одежду оверсайз, многие поклонники уже давно заметили круглый животик.

Певица Кети Топурия подтвердила свою вторую беременность. На Woman.ru 30 октября состоялась премьера клипа A"Studio на песню "Се ля ви". В новом клипе солистка показала свой округлившийся живот, хотя до этого скрывала свое интересное положение.

Так совпало, что в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я? Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Кети Топурия

Несмотря на то, что певица носила одежду оверсайз, многие поклонники уже давно заметили круглый животик. Кети Топурия уже воспитывает пятилетнюю дочь Оливию.

Ранее сын Валерии опубликовал снимок жены с округлившимся животом.

Фото: Instagram/ keti_one_official

Видео: YouTube/ A"Studio Official