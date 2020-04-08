Елена Темникова выпустила электронный альбом в духе сериалов Netflix

В альбом вошли 10 композиций, каждое слово в них что-то значит.

Певица Елена Темникова выпустила новый альбом "TEMNIKOVA 5 PARIS", в который вошли 10 композиций в стиле дип-хаус. Артистка заявила, что тексты всех песен основаны на реальных событиях в духе сериалов Netflix.

"В новом альбоме нет ни одной строчки, которая была бы здесь просто так, каждое слово что-то значит. Я прожила в музыке все события вместе с моим другом. Альбом получился очень живым и наполненным энергией. Потому что это тру стори", - написала Темникова на своей странице "ВКонтакте".

Сейчас альбом доступен только в электронном формате, однако в скором времени выйдет виниловая пластинка. По словам певицы, в конце альбома – многоточие. Слушатели не услышат финала, поскольку последнее слово в отношениях еще не сказано.

Ранее IOWA выпустила новый трек под названием "Бросай".

Фото: ВКонтакте / Елена Темникова