Вокалист Little Big дал совет по написанию цепляющих песен

Артист заявил, что самое скучное слушать историю про каких-то третьих лиц, обезличенных и абстрактных.

Вокалист петербургской рейв-группы Little Big Антон Лиссов опубликовал в Instagram новый пост, в котором дал совет по написанию цепляющих песен. Артист заявил, что в первую очередь необходимо найти яркого персонажа. По его мнению, самое скучное слушать историю про каких-то третьих лиц, обезличенных и абстрактных.

Лиссов заявил, что слова "он говорил ей не пить, она его не слушала" никому не будут интересны. А вот "Ромео просил на коленях у пьяной Джульетты руки" – это уже что-то. Еще интереснее будет сделать трек от первого лица, тогда слушатель будет ассоциировать себя с персонажем и охотнее подпевать: "Я ждал свою Джульетту, пока она бухала с подругами". Вторым действующим лицом можно сделать самого слушателя: "Я просил тебя не пить, ты посылала меня к дьяволу".

При создании песни можно использовать разные варианты, главное "прикольно их обыграть".

Ранее солист Little Big рассказал о ненавистных книгах детства.

Фото: Instagram / lissoff