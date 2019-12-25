Солист Little Big рассказал о ненавистных книгах детства

В черный список музыканта попали пять произведений.

Солист знаменитой петербургской рейв-группы Little Big Антон Лиссов рассказал своим подписчикам в Instagram о книгах, которые он не любит с самого детства. В черный список артиста попали пять произведений отечественных и зарубежных авторов. Детский мозг Антона "забанил" их без права на возврат.

В числе нелюбимых книг музыканта оказался "Маленький оборвыш" Джеймса Гринвуда. Также в топ-5 попали волшебная повесть "Черная курица, или Подземные жители" Антония Погорельского, поэма Пушкина "Руслан и Людмила", "Каштанка" Антона Чехова и роман английского писателя Даниэля Дефо "Робинзон Крузо".

При этом Лиссов отметил, что в целом книги ему нравились, но подобрать правильную было не так просто.

"Есть что-то в детском мозгу, что на ассоциативном уровне может забанить книгу без возврата из черного списка", - отметил музыкант.

Ранее мы писали, что клип Skibidi Little Big стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube.

Фото: Instagram / lissoff