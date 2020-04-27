Клип Skibidi Little Big стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube

С момента публикации он набрал более 400 млн просмотров.

Клип популярной петербургской рейв-группы Little Big на песню Skibidi стал самым просматриваемым русским видеороликом на YouTube. С момента публикации он набрал более 400 млн просмотров.

Участники клипа показывают зрителям странный, но довольно ритмичный танец, который исполняют абсолютно все и везде. В конце ролика в пляс пускается даже Годзилла. В клипе снялись Алишер Моргенштерн, Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, рэпер GONE.Fludd и другие знаменитости.

Little Big отметили на своей странице "ВКонтакте", что ранее клип на песню Skibidi считался самым "залайканным" на YouTube. Видео получило 3,4 млн оценок "нравится". Теперь Skibidi стал самым просматриваемым российским видеороликом.

Ранее мы писали, что Little Big примет участие в онлайн-версии "Евровидения".

Видео: YouTube / Little Big