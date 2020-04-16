Little Big примет участие в онлайн-версии "Евровидения"

Двухчасовое шоу состоится 16 мая, зрителей ждет масса сюрпризов.

Петербургская рейв-группа Little Big выступит на специальном телеконцерте Europe Shine A Light, который является альтернативой "Евровидения". Организатором шоу станет Европейский вещательный союз. Об этом говорится на сайте eurovision.tv.

Двухчасовой онлайн-концерт состоится 16 мая в 22:00 мск. Шоу будут транслировать 46 вещателей, в их числе Первый канал. Кроме 41 страны-участницы трансляцию увидят жители Бельгии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Черногории, а также самопровозглашенного Косово.

Организаторы Europe Shine A Light обещают зрителям массу сюрпризов. В частности, на концерте выступят не только артисты, заявленные на "Евровидение-2020", но и знаменитые участники конкурса прошлых лет.

Напомним, "Евровидение-2020" было решено отменить из-за пандемии коронавируса. Для участия в конкурсе от России выбрали группу Little Big из Санкт-Петербурга. Они подготовили зажигательную песню Uno.

Ранее мы писали, что концерт Little Big набрал 3,5 миллиона просмотров.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest