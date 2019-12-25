Концерт Little Big набрал 3,5 миллиона просмотров

Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более 3,5 миллиона человек. Петербургская группа должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение".
Бесплатная запись выступления доступна в "Яндекс.Эфире".
Во время концерта солист группы Илья Прусикин напомнил зрителям о необходимости соблюдать режим самоизоляции.
Поклонники Little Big были приятно удивлены решению провести онлайн-трансляцию концерта; многие делятся положительными комментариями в социальных сетях.
Ранее мы сообщили, что группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом.
Фото: LITTLE BIG / ВКонтакте
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