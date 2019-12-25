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Концерт Little Big набрал 3,5 миллиона просмотров
Сегодня, 16:47
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ruzannar

Концерт Little Big набрал 3,5 миллиона просмотров

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Бесплатная запись выступления доступна в "Яндекс.Эфире". 

Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более 3,5 миллиона человек. Петербургская группа должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение".

Бесплатная запись выступления доступна в "Яндекс.Эфире". 

Во время концерта солист группы Илья Прусикин напомнил зрителям о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Поклонники  Little Big были приятно удивлены решению провести онлайн-трансляцию концерта; многие делятся положительными комментариями в социальных сетях.

Ранее мы сообщили, что группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом.

Фото: LITTLE BIG / ВКонтакте

Теги: little big, евровидение, пухляш в голубом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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