Концерт Little Big набрал 3,5 миллиона просмотров

Бесплатная запись выступления доступна в "Яндекс.Эфире".

Онлайн-концерт группы Little Big посмотрели более 3,5 миллиона человек. Петербургская группа должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение".

Бесплатная запись выступления доступна в "Яндекс.Эфире".

Во время концерта солист группы Илья Прусикин напомнил зрителям о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Поклонники Little Big были приятно удивлены решению провести онлайн-трансляцию концерта; многие делятся положительными комментариями в социальных сетях.

Ранее мы сообщили, что группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом.

Фото: LITTLE BIG / ВКонтакте