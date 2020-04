Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом

Выступление группы начнется в 20:00 по московскому времени.

Площадкой для концерта 11 апреля станет платфортма "Яндекс.Эфир". Трек-лист песен доступен в "Яндекс.Музыке" по ссылке.



Среди прочего Илья Прусикин и команда исполнят хиты "Lolly Bomb", "I"m OK", "Skibidi" и "Faradenza". Не обойдется и без трека "Uno", который музыканты собирались везти на "Евровидение".



Little Big должны были выступить в этом году от России на "Евровидении" в Роттердаме. Но конкурс отменили из‑за пандемии коронавируса.



Ранее солист Little Big представил свой клип на конкурс "Карантиновидение-2020".



Видео: Eurovision Song Contest / Little Big