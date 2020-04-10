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Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом

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Выступление группы начнется в 20:00 по московскому времени.

Площадкой для концерта 11 апреля станет платфортма "Яндекс.Эфир".  Трек-лист песен доступен в "Яндекс.Музыке" по ссылке.

Среди прочего Илья Прусикин и команда исполнят хиты "Lolly Bomb", "I"m OK", "Skibidi" и "Faradenza". Не обойдется и без трека "Uno", который музыканты собирались везти на "Евровидение".

Little Big должны были выступить в этом году от России на "Евровидении" в Роттердаме. Но конкурс отменили из‑за пандемии коронавируса.

Ранее солист Little Big представил свой клип на конкурс "Карантиновидение-2020".

Видео: Eurovision Song Contest / Little Big

Теги: little big
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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