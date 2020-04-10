Площадкой для концерта 11 апреля станет платфортма "Яндекс.Эфир". Трек-лист песен доступен в "Яндекс.Музыке" по ссылке.
Среди прочего Илья Прусикин и команда исполнят хиты "Lolly Bomb", "I"m OK", "Skibidi" и "Faradenza". Не обойдется и без трека "Uno", который музыканты собирались везти на "Евровидение".
Little Big должны были выступить в этом году от России на "Евровидении" в Роттердаме. Но конкурс отменили из‑за пандемии коронавируса.
Ранее солист Little Big представил свой клип на конкурс "Карантиновидение-2020".
Видео: Eurovision Song Contest / Little Big
Группа Little Big выступит с большим бесплатным онлайн-концертом
Выступление группы начнется в 20:00 по московскому времени.
Площадкой для концерта 11 апреля станет платфортма "Яндекс.Эфир". Трек-лист песен доступен в "Яндекс.Музыке" по ссылке.
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