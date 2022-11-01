Шойгу: военнослужащим с 1 октября повысили денежное довольствие на четыре процента

Сергей Шойгу рассказал об увеличении ассигнований для расширения штата ВС РФ.

Российским военнослужащим с 1 октября повысили денежное довольствие на четыре процента. Соответствующее заявление в ходе селекторного совещания с коллегами в военном ведомстве сделал министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник добавил, что на аналогичное значение увеличена заработная плата для гражданского персонала Вооруженных сил РФ.

С 1 октября на 4% повышено денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%. Сергей Шойгу, министр по обороне

По государственному оборонзаказу заключено 98% контрактов, а оставшиеся соглашения будут заключены в период до 1 декабря. Именно в этот период времени завершится работа по контрактации. Сергей Шойгу напомнил, что правительством одобрено выделение дополнительных бюджетных средств на увеличение штатной численности военнослужащих и проведение частичной мобилизации.

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Фото и видео: Минобороны России