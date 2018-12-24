Возбуждено уголовное дело.

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске. Об этом сообщил "Интерфакс". По данным агентства, трагедия произошла около 18 часов по местному времени (13:00 по мск) 11 декабря.

Солдат числился в составе военного караула. Его направили на вокзал для сопровождения поезда, следовавшего из другого города. По факту гибели юноши возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ. Подозревается, что 20-летнего военного довели до самоубийства.

Ранее Piter.tv писал о том, что отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о состоянии сына.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

