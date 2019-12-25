Военнослужащие ЗВО провели учебную оборону острова Гогланд

В ходе тренировки использовались вертолеты Ми-8.

Представители ЗВО провели учения на острове Гогланд в акватории Финского залива. Военнослужащими были выполнены мероприятия по противодесантной обороне. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Тренировка пошла в рамках двустороннего командно-штабного учения с Балтийским флотом и общевойсковой армией. В мероприятии, которое проходит в западной части России, принимают участие свыше 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц спецтехники.

Отметим, что роль условного противника выполнили морские пехотинцы. Они прибыли на побережье на катерах и произвели оперативный захват. Против них были направлены мотострелковые подразделения. В результате удалось выполнить уникальный аэромобильный охват с помощью вертолетов Ми-8.

Ранее мы рассказали о том, что почти 30 военных вузов в Северо-Западном округе продезинфицируют перед началом учебного года.

Фото: ВКонтакте / suursaari_19