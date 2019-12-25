Почти 30 военных вузов в Северо-Западном округе продезинфицируют перед началом учебного года

Обработкой будут заниматься сотрудники подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Перед началом учебного года военнослужащие продезинфицируют территорию и объекты учебно-материальной базы в 29 военных вузах, Суворовских военных и Президентских кадетских училищ. Северо-Западного округа. Соответствующее поручение дал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Речь идет о военных учебных заведениях, которые расположены в Москве, Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Смоленской и Ярославской областях,

Для специальной обработки военнослужащие будут использовать дезинфицирующий раствор, войсковые комплекты ДКВ-1К и авторазливочные станции АРС-14КМ.

Фото: пресс-служба ЗВО