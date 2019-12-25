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Почти 30 военных вузов в Северо-Западном округе продезинфицируют перед началом учебного года
Сегодня, 16:35
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nadezhda_sib

Почти 30 военных вузов в Северо-Западном округе продезинфицируют перед началом учебного года

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Обработкой будут заниматься сотрудники подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Перед началом учебного года военнослужащие продезинфицируют территорию и объекты учебно-материальной базы в 29 военных вузах, Суворовских военных и Президентских кадетских училищ. Северо-Западного округа. Соответствующее поручение дал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. 

Речь идет о военных учебных заведениях, которые расположены в Москве, Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Смоленской и Ярославской областях, 

Для специальной обработки военнослужащие будут использовать дезинфицирующий раствор, войсковые комплекты ДКВ-1К и авторазливочные станции АРС-14КМ. 

Фото: пресс-служба ЗВО

Теги: военные вузы, дезинфекция, зво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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