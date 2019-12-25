Чашка кофе в незнакомой компании лишила военного 446 тысяч рублей

Мужчина очнулся в другом месте, без телефона и с опустевшей банковской картой.

Вечером 6 ноября в полицию Петербурга обратился уроженец Краснодарского края, работающий в комендатуре военных сообщений. Как стало известно Piter.TV, 34-летний мужчина пожаловался на пропажу смартфона и денег после посиделок в неизвестной компании.

Как выяснилось, вечером 31 октября мужчина гулял по вечернему Петербургу, и на Думской улице к нему подошла компания молодых людей 25-30 лет. Приятные незнакомцы предложили военному выпить кофе, но после напитка мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очнулся пострадавший уже в пять утра на следующий день на Смольнинской набережной, после чего направился домой. По пути домой мужчина хватился своего "Айфона" и банковской карты, а в отделении банка военному сообщили, что с его счета списали 446 700 рублей.

Ранее мы писали, как в Пулково по горячим следам раскрыли кражу кошелька с 200 тысячами рублей.

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