В Пулково по горячим следам раскрыли кражу кошелька с 200 тысячами рублей

Чужую вещь себе присвоила уроженка Ульяновска.

В Пулково по горячим следам раскрыли хищение брендового кошелька с 200 тысячами рублей внутри. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, злоумышленницу почти сразу же задержали.

Все началось с того, что в полицию аэропорта обратилась пассажирка, собирающаяся лететь в Ярославль. Женщина попросила помочь ей с поиском потерянного кошелька, который она оставила в туалетной комнате. В кошельке была крупная сумма денег, водительское удостоверение и семь банковских карточек.

Подозреваемой в хищении чужой вещи оказалась 36-летняя безработная жительница Ульяновска, которая присвоила кошелек, пока за ней никто не наблюдал. С похищенной вещью злоумышленница проследовала на рейс до Ульяновска, но женщину оперативно задержали.

В отношении воровки возбудили уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Кошелек изъяли и вернули владелице.

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Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО