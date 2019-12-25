Неизвестный обворовал квартиру пенсионерки на Белградской

Вор вынес из жилища ювелирные украшения и деньги.

Утром 7 октября в полицию обратилась 64-летняя петербурженка, рассказавшая правоохранителям о своей ограбленной квартире. Об этом Piter.TV узнал от собственного источника.

Как выяснилось, в двухкомнатную квартиру пенсионерки залез неизвестный, отжав стеклопакет окна на первом этаже. В помещении злоумышленник нашел 30 тысяч рублей наличными, а также три пары сережек с камнями, золотые цепочки и крестик, подвески и два обручальных кольца с гравировками и камнями. Полная сумма ущерба пока устанавливается, но полиция уже разыскивает вора.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что неизвестный обчистил ящик для пожертвований в храме в поселке Гаврилово.

Фото: Piter.TV