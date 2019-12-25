Неизвестный обчистил ящик для пожертвований в храме в поселке Гаврилово

Вор залез в храм, взломав окно.

Утром 6 октября в полицию обратился настоятель храма "Всех карельских святых" из поселка Гаврилово Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, мужчина сообщил правоохранителям об опустевшем ящике для сбора пожертвований.

Известно, что в храм проник не установленный пока вор, взломав окно. Он же вытащил деньги из ящика, после чего скрылся. Сумму ущерба пока не установили.

С места преступления изъяли следы рук и фрагмент следа обуви, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что тренер обокрал женщину в фитнес-центре в Петербурге.

Фото: Piter.TV