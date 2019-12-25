Неизвестный обчистил ящик для пожертвований в храме в поселке Гаврилово

Утром 6 октября в полицию обратился настоятель храма "Всех карельских святых" из поселка Гаврилово Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, мужчина сообщил правоохранителям об опустевшем ящике для сбора пожертвований.
Известно, что в храм проник не установленный пока вор, взломав окно. Он же вытащил деньги из ящика, после чего скрылся. Сумму ущерба пока не установили.
С места преступления изъяли следы рук и фрагмент следа обуви, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Piter.TV
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