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Тренер обокрал женщину в фитнес-центре в Петербурге
Сегодня, 10:42
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nadezhda_sib

Тренер обокрал женщину в фитнес-центре в Петербурге

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Похищенное мужчина сдал в ломбард.

Мужчина обвиняется в краже имуществе посетительницы фитнес-центра в Колпинском районе. Районная прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, бывший тренер (на данный момент) центра "Тонус-клуб" похитил у женщины золотые украшения. Они находились в шкафчике для хранения вещей. После этого мужчина сдал драгоценности в ломбард.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в квартире на Летчика Пилютова продавца-кассира изнасиловал пьяный ухажер. 

Фото: pixabay.com

Теги: кража, фитнес центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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