Тренер обокрал женщину в фитнес-центре в Петербурге

Похищенное мужчина сдал в ломбард.

Мужчина обвиняется в краже имуществе посетительницы фитнес-центра в Колпинском районе. Районная прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, бывший тренер (на данный момент) центра "Тонус-клуб" похитил у женщины золотые украшения. Они находились в шкафчике для хранения вещей. После этого мужчина сдал драгоценности в ломбард.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

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