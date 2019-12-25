Борт упал в воду после взлета с корабля Abraham Lincoln.

Военный вертолет упал в море у побережья Калифорнии. Об этом рассказали представители Третьего флота Военно-морских сил США на официальном сайте. Известно, что трагедия произошла во время выполнения рейса.

Американские представители объяснили, что речь идет о воздушном судне MH-60S. Его экипаж совершал штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln. Вертолет столкнулся с водой в 110 километрах от ближайшего города Сан-Диего. В настоящее время уточняются данные о причинах трагедии.

ВМС США совместно с силами Береговой охраны ведут поисково-спасательную операцию.

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