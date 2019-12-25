Зеленский: Украина выступает за усиление НАТО в Черном море

В Киеве рассказали о внешних угрозах, с которыми сталкиваются.

Украина выступает за усиление НАТО в Черном море. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский по результатам встречи с главами Румынии, Молдавии и Польши. Сегодня политики встретились в день, когда Кишинев отмечает 30-летие независимости республики. В Киеве видят опасность в милитаризации Крыма, из-за чего страдает украинское судоходство и торговые связи в регионе. Зеленский призвал страны совместно решать современные вызовы.

Высокой остаётся угроза вокруг Украины, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угроз - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии Владимир Зеленский, президент Украины

На Украине уточнили, что официальные власти выступают с предложением усилить взаимодействие между причерноморскими странами по вопросу ВМС.

Климкин потребовал разместить американские войска на Украине.

Фото: YouTube / UATV Channel