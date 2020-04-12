Военный ансамбль ЦВО записал песню о борьбе с коронавирусом

В основу шуточного ролика положена песня Александра Розенбаума "Музыкантский спецназ".

В сети появилась видео на композицию "Артисты ансамбля ЦВО о коронавирусе", снятое участниками ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Песня, основа которой является композицией Александра Розенбаума "Музыкантский спецназ", посвящена борьбе россиян с COVID-19.

Военные артисты напомнили песней, что во время эпидемии коронавируса необходимо соблюдать правила безопасности и не падать духом во время самоизоляции.

Ранее мы сообщали о том, что с песнями в поддержку жителей Италии, которая борется с коронавирусом, выступили солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Видео: YouTube / Минобороны России