Военные вывезли сразу семь старых боеприпасов из Осиновой рощи в Петербурге

Военнослужащие Западного военного округа за сутки вывезли сразу семь старых снарядов из Петербурга и шесть боеприпасов из Ленобласти на уничтожение. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Семь заржавевших снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Осиновой Роще при проведении инженерной разведки местности. В области боеприпасы различного калибра обнаружили на местах ожесточенных военных боев. С применением специальной техники снаряды вывезли на полигон.
Ранее мы рассказывали, что анонимы снова заминировали гранд-отель в центре Петербурга.
Фото: Piter.TV
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