Военные вывезли сразу семь старых боеприпасов из Осиновой рощи в Петербурге

Еще шесть снарядов нашли в Ленобласти.

Военнослужащие Западного военного округа за сутки вывезли сразу семь старых снарядов из Петербурга и шесть боеприпасов из Ленобласти на уничтожение. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Семь заржавевших снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Осиновой Роще при проведении инженерной разведки местности. В области боеприпасы различного калибра обнаружили на местах ожесточенных военных боев. С применением специальной техники снаряды вывезли на полигон.

Ранее мы рассказывали, что анонимы снова заминировали гранд-отель в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV