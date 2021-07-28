Военные самолеты и вертолеты в небе заметили в Петербурге

Сегодня в городе началась подготовка к параду Победы.

Во вторник утром, 19 апреля, горожане заметили военные самолеты и вертолёты в небе Петербурга. Об этом рассказали очевидцы.

Сегодня в городе началась подготовка к параду Победы. Он состоится 9 мая. В Петербурге будут регулярно проходить репетиции.

Ранее мы сообщали, что блокадница в Петербурге через суд добилась доплаты к пенсии. Жительница блокадного Ленинграда добивалась получения выплат на протяжении двух лет. В администрации Красногвардейского района ей отказали в их получении, после чего пенсионерка обратилась в суд.

Фото: Piter.tv

