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Военные самолеты и вертолеты в небе заметили в Петербурге
Сегодня, 19:05
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Военные самолеты и вертолеты в небе заметили в Петербурге

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Сегодня в городе началась подготовка к параду Победы.

Во вторник утром, 19 апреля, горожане заметили военные самолеты и вертолёты в небе Петербурга. Об этом рассказали очевидцы. 

Сегодня в городе началась подготовка к параду Победы. Он состоится 9 мая. В Петербурге будут регулярно проходить репетиции.

Ранее мы сообщали, что блокадница в Петербурге через суд добилась доплаты к пенсии. Жительница блокадного Ленинграда добивалась получения выплат на протяжении двух лет. В администрации Красногвардейского района ей отказали в их получении, после чего пенсионерка обратилась в суд.

Фото: Piter.tv
 

Теги: 9 мая, парад, победа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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