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Блокадница в Петербурге через суд добилась доплаты к пенсии
Сегодня, 16:03
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Блокадница в Петербурге через суд добилась доплаты к пенсии

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Женщина смогла доказать, что были жительницей блокадного Ленинграда.

Петербуржценка 1939-го года рождения смогла добиться социальных выплат через суд. О ситуации рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Жительница блокадного Ленинграда добивалась получения выплат на протяжении двух лет. В администрации Красногвардейского района ей отказали в их получении, после чего пенсионерка обратилась в суд. Женщина предоставила свидетельство о рождении, справку об эвакуации из Ленинграда в 1941 году, документы о возвращении в город и архивные документы. 

Красногвардейский районный суд встал на сторону истца. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ко Дню Победы ветераны и блокадники Петербурга получат выплату. 

Фото из архива Piter.tv

Теги: социальная выплата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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