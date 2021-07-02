Блокадница в Петербурге через суд добилась доплаты к пенсии

Петербуржценка 1939-го года рождения смогла добиться социальных выплат через суд. О ситуации рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Жительница блокадного Ленинграда добивалась получения выплат на протяжении двух лет. В администрации Красногвардейского района ей отказали в их получении, после чего пенсионерка обратилась в суд. Женщина предоставила свидетельство о рождении, справку об эвакуации из Ленинграда в 1941 году, документы о возвращении в город и архивные документы.
Красногвардейский районный суд встал на сторону истца.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что ко Дню Победы ветераны и блокадники Петербурга получат выплату.
Фото из архива Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все