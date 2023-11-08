Военные расходы всех стран ЕС выросли в 2024 году на 19%

Аналитики из оборонного ведомства ЕС рассказали о статистике по расходам на военные нужды.

Военные расходы всех 27 стран-членов Европейского союза выросли в 2024 году на 19 процентов по сравнению с 2023 годом. Показатель составил 343 миллиарда евро или 1,9 процентов от ВВП. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Оборонного агентства ЕС со ссылкой на ежегодный доклад от Европейского оборонного агентства (EDA).

Предварительные данные показывают, что в 2025 году расходы на оборону стран-членов могут превысить целевой показатель НАТО в 2% от ВВП, достигнув €392 млрд. текст доклада

