Военные расходы всех стран ЕС выросли в 2024 году на 19%
Сегодня, 9:43
Аналитики из оборонного ведомства ЕС рассказали о статистике по расходам на военные нужды.

Военные расходы всех 27 стран-членов Европейского союза выросли в 2024 году на 19 процентов по сравнению с 2023 годом. Показатель составил 343 миллиарда евро или 1,9 процентов от ВВП. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Оборонного агентства ЕС со ссылкой на ежегодный доклад от Европейского оборонного агентства (EDA).

Предварительные данные показывают, что в 2025 году расходы на оборону стран-членов могут превысить целевой показатель НАТО в 2% от ВВП, достигнув €392 млрд.

текст доклада 

