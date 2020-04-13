Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию учебных заведений.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что военные провели дезинфекцию зданий Адмиралтейства. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ведомстве отметили, что обработку провели в рамках противодействию распространения COVID-19. В обработке принимали участие 20 военных, которые были в средствах индивидуальной защиты.

Отмечается, что ранее военные провели дезинфекцию учебных заведений.

Ранее мы сообщали о том, что рейс "Аэрофлота" поможет петербуржцам вернуться из Мадрида.

Видео:ЗВО