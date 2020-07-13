Военные проложили в Крыму более 50 километров трубопровода между водохранилищами

Военные Южного и Западного проложили в Крыму более 50 километров трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом сообщили в министерстве обороны.
Прокладывание трубопровода продолжается. Вода по нему будет подаваться через передвижные насосные станции.
Задачу по строительству трубопровода выполняют более 300 военнослужащих и 140 единиц техники.
Ранее Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым.
Видео: Минобороны России
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