В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что экипаж крейсера "Аврора" провел специальную обработку объектов корабля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.
Соответствующее распоряжение дал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Военные продезинфицировали все места пребывания туристов и посетителей корабля. Отмечается, что в общей сложности обработано 6 тысяч квадратных метров.
Известно, что для обработки был взят раствор из дветретиосновной соли гипохлорита кальция.
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Фото:pixabay
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