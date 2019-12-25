В общей сложности военные обработали 6 тысяч квадратных метров.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что экипаж крейсера "Аврора" провел специальную обработку объектов корабля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Соответствующее распоряжение дал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Военные продезинфицировали все места пребывания туристов и посетителей корабля. Отмечается, что в общей сложности обработано 6 тысяч квадратных метров.

Известно, что для обработки был взят раствор из дветретиосновной соли гипохлорита кальция.

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