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Экипаж крейсера "Аврора" провел специальную обработку объектов корабля
Сегодня, 16:04
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Экипаж крейсера "Аврора" провел специальную обработку объектов корабля

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В общей сложности военные обработали 6 тысяч квадратных метров.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что экипаж крейсера "Аврора" провел специальную обработку объектов корабля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Соответствующее распоряжение дал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Военные продезинфицировали все места пребывания туристов и посетителей корабля. Отмечается, что в общей сложности обработано 6 тысяч квадратных метров.

Известно, что для обработки был взят раствор из дветретиосновной соли гипохлорита кальция.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе Северной столицы проведут рекультивацию полигона ТБО.

Фото:pixabay

Теги: аврора, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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