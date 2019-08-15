В Выборгском районе Северной столицы проведут рекультивацию полигона ТБО

На работы в Левашово выделяется более 656 миллионов рублей.

В Выборгском районе Северной столицы будет проведена рекультивация полигона твердых бытовых отходов. Закупку, в рамках которой планируется найти исполнителя проекта, разместил комитет по госзаказу Петербурга.

Речь идет о поселке Левашово (Горское шоссе, Новоселки, 9-й км. Захватка № 2,3).

Работы профинансирует бюджет города. В основном, они будут идти в 2021-2022 годах. И завершатся к концу октября 2022 года.

Как отмечается в документации к закупке, полигон размещается на земельном участке площадью 83,5 гектаров. Объем отвала свалочных масс, складированных в прежние годы, по состоянию на сентябрь 2014 года – 16 миллионов кубических метров.

В ходе работ намечено создать защитный изоляционный слой террикона. Он исключит поступление атмосферных осадков в отходы. А это существенно улучшит экологическую обстановку в районе объекта.

Впоследствии территорию предполагается использовать просто – для лесного хозяйства.

Как сообщало Piter.tv, в Левашово началась подготовка к строительству нового аэропорта для Петербурга.

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