В Левашово началась подготовка к строительству нового аэропорта для Петербурга

Ориентировочная стоимость работ составит 30 миллиардов рублей.

Структуры "Газпрома" готовятся к запуску стройки аэропорта на севере Петербурга. По словам генерального директора АО "Ленгазспецстрой" Владимира Белякова, начало работ состоится в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщила "Фонтанка".

Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Левашово будут реконструировать, хотя ее длины хватает для посадки гражданских самолетов. В воздушной гавани планируется организовать международный пункт пропуска, терминал будет связан с КАД. На территории аэропорта будет установлен памятник самолету Ту-134.

Модернизировать аэропорт Левашово в августе 2019 года поручил Владимир Путин. Минобороны должен передать "Газпрому" участок площадью 198 га, однако компания планирует получить 466 га земли для строительства.

Ориентировочная стоимость работ составит 30 миллиардов рублей.

Ранее Пулково вошел в топ-5 самых живых аэропортов страны.

Фото: Piter.TV