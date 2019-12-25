В четверг, 21 мая, стало известно о том, что Пулково вошло в топ-5 самых живых аэропортов страны. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта.
Известно, что в настоящий момент в аэропорт Северной столицы обслуживает 23 из 412 внутренних рейса. При этом все международные рейсы закрыли из-за ограничений во время пандемии коронавирусной инфекции.
В рейтинг самых "живых" аэропортов также вошли "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и новосибирский "Толмачево".
Ранее мы сообщали о том, что Пулково вошло в топ-5 самых живых аэропортов страны.
Фото:Piter.TV
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