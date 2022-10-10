Военные приостановили согласование КАД-2 из-за угрозы стрельб у полигона

Минобороны заблокировало участок дальней кольцевой дороги под Петербургом.

Строительство второго этапа дальней кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Петербурга оказалось под вопросом. Министерство обороны РФ отказалось согласовать один из вариантов трассы, который проходил вблизи Ржевского артиллерийского полигона. Об этом 13 октября сообщает 47news.

Военные заявили, что предложенный маршрут создаёт угрозу для безопасности граждан. По их оценке, проведение учебных стрельб и испытаний на территории полигона может представлять прямую опасность для автомобилистов и транспортной инфраструктуры.

Ведомство рекомендовало "Автодору" и Минтрансу РФ пересмотреть проект и предложить альтернативный вариант прохождения трассы. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал идею временно приостановить строительство второго этапа КАД-2, отметив необходимость сосредоточиться на других транспортных направлениях региона.

Фото: Piter.TV