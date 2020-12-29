В ЗВО примутся за уничтожение коронавируса на соцобъектах в Петербурге

Химики ЗВО в новом году продолжат дезинфекцию объектов социнфраструктуры в Северной столице и Ленобласти.

Военные примутся за уничтожение коронавируса в Петербурге – химические подразделения Западного военного округа (ЗВО) в первую очередь. Как рассказала пресс-служба ЗВО 7 января, согласно распоряжению командующего войсками округа Александра Журавлёва специальной обработкой объектов социальной инфраструктуры в Петербурга и Ленинградской области займутся подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии округа.

Военные химики продолжат заниматься тем, чем занимались и в прошлом году. В ходе обработки хлористым раствором ДТС-ГК было продезинфицировано более 1,5 млн тыс. кв. м. территории в двух регионах.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты будут дезинфицировать остановки общественного транспорта, предприятия оборонно-промышленного комплекса, административные здания, амбулатории поликлиник и кареты скорой помощи в местах дислокации с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К. – отметили в ЗВО.

В округе напомнили, что военные из РХБ-защиты ЗВО дезинфицировали разные учреждения и объекты в первую волну пандемии, как днем, так и ночью – действия способствовали безостановочной работе больниц, станций скорой помощи, транспорта.

Служащие ЗВО приняли участие в рождественском богослужении, которое впервые состоялось в восстановленном Храме во имя великомученика Георгия Победоносца в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади.

Фото: Piter.tv