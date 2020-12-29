В ЗВО примутся за уничтожение коронавируса на соцобъектах в Петербурге

Военные примутся за уничтожение коронавируса в Петербурге – химические подразделения Западного военного округа (ЗВО) в первую очередь. Как рассказала пресс-служба ЗВО 7 января, согласно распоряжению командующего войсками округа Александра Журавлёва специальной обработкой объектов социальной инфраструктуры в Петербурга и Ленинградской области займутся подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии округа.
Военные химики продолжат заниматься тем, чем занимались и в прошлом году. В ходе обработки хлористым раствором ДТС-ГК было продезинфицировано более 1,5 млн тыс. кв. м. территории в двух регионах.
Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты будут дезинфицировать остановки общественного транспорта, предприятия оборонно-промышленного комплекса, административные здания, амбулатории поликлиник и кареты скорой помощи в местах дислокации с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.
– отметили в ЗВО.
В округе напомнили, что военные из РХБ-защиты ЗВО дезинфицировали разные учреждения и объекты в первую волну пандемии, как днем, так и ночью – действия способствовали безостановочной работе больниц, станций скорой помощи, транспорта.
Служащие ЗВО приняли участие в рождественском богослужении, которое впервые состоялось в восстановленном Храме во имя великомученика Георгия Победоносца в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади.
Фото: Piter.tv
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