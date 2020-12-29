Служащие ЗВО встретили Рождество в восстановленном храме начала XIX века

Служащие ЗВО приняли участие в рождественском богослужении, которое впервые состоялось в восстановленном Храме во имя великомученика Георгия Победоносца в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.
Церемонию посетили командующий войсками ЗВО, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев, а также офицеры штаба и их семей. Перед литургией Александр Журавлев передал служителям храма икону Святой Троицы.
Отметим, что храм во имя великомученика Георгия Победоносца был построен в 1822 году по проекту главного архитектора России. В нем увековечены несколько сотен офицеров, убитых на полях сражений 1807-1878 годов.
Ранее мы рассказали о том, что в Казанском соборе прошла Рождественская служба.
Фото: Пресс-служба ЗВО
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