Служащие ЗВО встретили Рождество в восстановленном храме начала XIX века

Перед литургией служителям вручили икону Святой Троицы.

Служащие ЗВО приняли участие в рождественском богослужении, которое впервые состоялось в восстановленном Храме во имя великомученика Георгия Победоносца в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади. Об этом сообщила пресс-служба подразделения.

Церемонию посетили командующий войсками ЗВО, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев, а также офицеры штаба и их семей. Перед литургией Александр Журавлев передал служителям храма икону Святой Троицы.

Отметим, что храм во имя великомученика Георгия Победоносца был построен в 1822 году по проекту главного архитектора России. В нем увековечены несколько сотен офицеров, убитых на полях сражений 1807-1878 годов.

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Фото: Пресс-служба ЗВО